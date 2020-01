Garden Rimini, festa in acqua con la 38esima edizione del meeting di Carnevale

Sport

23 Gennaio 2020

Piscina del Garden di Rimini.

Storico appuntamento in programma al Garden dove domenica 26 febbraio andrà in scena la 38° edizione del meeting di Carnevale, manifestazione regionale di nuoto indetta ed organizzata dalla sezione Nuoto Agonistico della Polisportiva Garden Rimini.



Saranno nove le squadre partecipanti al meeting per un totale di circa 250 atleti, dagli esordienti “C” di 7/8 anni fino ad arrivare agli assoluti.

“Sarà l’ultima volta che organizziamo la gara nella storica vasca del Garden: la prossima edizione vedrà certamente uno scenario completamente nuovo. Di fatti con la costruzione della nuova vasca (25 metri – 8 corsie) potremo allestire sicuramente competizioni più prestigiose” commenta il DS Fabio Bernardi.

Appuntamento quindi alle 9.00 alla piscina del Garden per la disputa della gara che ha visto in tutti questi anni scendere in acqua praticamente tutti i nuotatori di Rimini negli ultimi 40 anni.