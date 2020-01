Rimini, figli tolti alla madre per maltrattamenti ma non era vero

Attualità

| 10:17 - 23 Gennaio 2020

Tribunale di Rimini.

La madre era stata accusata di maltrattare i figli piccoli, ora è scagionata e a rischiare il processo sono le due assistenti sociali dell'Ausl di Rimini. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali la professioniste per tre anni impedirono alla mamma di vedere i due figli.

L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica, Davide Ercolani, che ha formulato un'ipotesi di reato per "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice". Da affidatarie, le due assistenti non avrebbero fornito sostegno per la ripresa dei rapporti familiari tra la mamma e i due bambini. Le due indagate, difese dall'avvocato Luca Ventaloro, sono già state interrogate. Durante l'audizione avrebbero sostenuto di aver agito nel rispetto della legge. La mamma, che ha ripreso a vedere i suoi piccoli, è invece difesa dall'avvocato Salvatore Di Grazia.