Rimini, documento storico inedito della fine dell'800 recuperato dall'Avv. Catrani

Attualità

Rimini

| 10:09 - 23 Gennaio 2020

Il prezioso documento rinvenuto dall'Avv. Catrani.

Sabato 25 gennaio al Museo di Rimini alle 17 nella sala del Giudizio verrà presentato il prezioso documento inedito “Progetto di Illuminazione elettrica dello Stabilimento Bagni di Rimini e delle Ville dei Privati. Pianta generale. Scala 1: 2000” Opera di A. Corbellini - Roma. Il documento è stato recuperato dall'Avvocato Alessandro Catrani.





Il recente rinvenimento da parte dell’Avvocato Alessandro Catrani, sul mercato antiquario, di un prezioso documento storico balneare, ad oggi sconosciuto, offrirà lʼoccasione di prendere in esame alcuni aspetti ricostruttivi della Marina di Rimini sul finire dellʼOttocento.



Trattasi di una litografia a colori (47 x 62), eseguita a volo dʼuccello, denominata “Progetto di Illuminazione elettrica dello Stabilimento Bagni di Rimini e delle Ville dei Privati. Pianta generale. Scala 1: 2000” che reca, in basso a destra, anche lʼindicazione dellʼautore: A. Corbellini - Roma. L’esame storico-scientifico di alcuni elementi in essa contenuti, ha permesso all’avvocato Alessandro Catrani di collocarla temporalmente al 1893-1894.



A quella data, come si dirà e si contestualizzerà, era nata ormai, in sintesi, una Rimini residenziale turistica, che dalla separazione e dalla contrapposizione, rispetto alla Rimini storica , trasse la sua sublime ragion dʼessere.



Una città-marina ordinata e composta, con il suo centro di gravità permanente nel perduto mitico Kursaal... e, come da oggi possiamo vedere e sapere, ben illuminata elettricamente già dal lontano 1894.





Sabato, a margine della presentazione del “Progetto” alla Città, sarà in vendita il libro illustrato “La Marina di Rimini nel 1894” appena pubblicato da Alessandro Catrani.



Relatore dell'incontro sarà proprio l'avvocato Alessandro Catrani, introduce Alessandro Giovanardi. Sarà presente il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi.









CENNI BIOGRAFICI





Alessandro Catrani, avvocato penalista riminese, bibliofilo e collezionista di fotografie storiche della Rimini del Primo Novecento, ha esordito come scrittore nel 2004 pubblicando, per i tipi di Panozzo Editore, la sua prima corposa opera "Anni 20… che passione. Accadimenti e vita quotidiana a Rimini nel primo dopoguerra".



Nel novembre 2010 ha dato alle stampe, sempre per i tipi di Panozzo Editore, "Kursaal e dintorni. Immagini di Rimini mondana e balneare fra le due guerre".



Entrambe le opere sono state dedicate dall’Autore alla cara memoria di suo nonno Aldo Catrani.



Da diversi anni è anche redattore della rivista “Ariminum”, ove pubblica stabilmente articoli nella sezione “Tra cronaca e storia”.



Ha redatto il capitolo su Rimini nel volume AA.VV. (a cura di Speziali A.) "Romagna Liberty", Santarcangelo di Romagna-Dogana R.S.M., 2012.



Dal febbraio 2013 al 2015 ha curato, sul quotidiano La Voce di Romagna, la rubrica domenicale "Kursaal e dintorni".



Nel 2014 ha dato alle stampe, sempre per i tipi di Panozzo editore, "Il conte che amava volare. La Rimini di Guido Mattioli".



Nel numero di dicembre 2014 la rivista nazionale “Il Fotografo”, stante l’importanza della sua passione e della sua collezione, gli ha riservato un ampio articolo-intervista.



Nel dicembre del 2015 ha inaugurato la sua prima mostra (Rimini, Foyer del Teatro Galli) dal titolo: "La Prima Stagione. Gli esordi della Rimini balneare attraverso le immagini inedite della Collezione Alessandro Catrani".



Nel dicembre del 2016 ha inaugurato la sua seconda mostra (Rimini, Foyer del Teatro Galli) dal titolo: "Rimini negli Anni '20. Il Decennio Folle nelle immagini inedite della Collezione Alessandro Catrani".



Nel Gennaio 2020, per i tipi del Centro Stampa Digitalprint Rimini, ha dato alle stampe “La Marina di Rimini nel 1894”, con il Patrocinio del Comune di Rimini.