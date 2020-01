Un nuovo spazio gratuito di Coworking e Ludoteca alla Grotta Rossa di Rimini

Attualità

Rimini

| 08:37 - 23 Gennaio 2020

Spazio di lavoro e di gioco.

Un nuovo servizio gratuito di Coworking e Ludoteca nel quartiere Grotta Rossa di Rimini sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Il progetto si chiama "La Grotta del Baobab" e punta alla promozione del lavoro flessibile e libero professionale delle donne in particolare, fornendo ad esse - ma anche a tutti i lavoratori interessati - uno spazio gratuito per sperimentare l’uso del coworking, affiancato ad uno spazio ludoteca al fine di conciliare al meglio le necessità di cura della famiglia con quelle lavorative.

Il servizio viene svolto tutti i giovedì dalle 14:00 alle 18:00 presso lo Spazio Pubblico Autogestito Grotta Rossa di via della Lontra, 40.

L'area coworking è un ampio open space attrezzato con scrivanie, lampade, wifi gratuito, servizio di stampa, fotocopia, scansione e bar.

La ludoteca è uno spazio per bimbi dai 4 ai 10 anni; uno degli obiettivi principali della ludoteca è quello di rendere l’area uno spazio accogliente e sereno dove i bambini possano sentirsi a loro agio, divertendosi. Le proposte sono pensate per stimolare la curiosità, l’immaginazione, l’autonomia e la creatività dei più piccoli.

Area co-working e ludoteca sono curate dai volontari dello spazio e dall'associazione Le Baobab.