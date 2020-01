DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Vicenza LIVE 23esima giornata

Sport

Rimini

| 12:47 - 26 Gennaio 2020

Diretta testuale Rimini Vicenza.

RISULTATO:



RIMINI:

In panchina:

All. Colella.

VICENZA:

In panchina:

All. Di Carlo.



ARBITRO:

RETI:

NOTE:



Inizio gara ore 17.30



Classico testa-coda al Romeo Neri dove arriva la capolista Vicenza. Il raffronto numerico parla chiaramente: il “Lane” in fuga per la B vanta già 7 punti di vantaggio sulle seconde, ha vinto 16 partite su 22 (7 fuori casa), perso soltanto 2 volte (a Piacenza e in casa con il Padova), ha il terzo attacco del girone (34) e la miglior difesa d’Italia (appena 9 gol subiti), restando ovviamente in ambito professionistico. Per il Rimini, ultimo e ora a -3 dai playout, è come scalare l’Everest a mani nude.

Precedenti. Quella di oggi è la 13^ sfida tra Rimini e Vicenza su quello che un tempo si chiamava prato del Romeo Neri. Il bilancio è in grande equilibrio con 4 successi dei biancorossi padroni di casa contro 3 degli ospiti e 5 pareggi a completare il quadro (17 a testa le reti realizzate). La prima vittoria del Rimini risale al 5 maggio 1985 quando la Sacchi-band sconfisse il Vicenza in una epica partita decisa dalla doppietta di Davide Zannoni (nel giorno del primo grave infortunio di un giovanissimo Roby Baggio), l’ultima invece risale alla serie B 2007-08 e fu un clamoroso 5-1 sotto la pioggia. Il “Lane” è pasato l’ultima volta nell’ultimo torneo cadetto (gol di Bjelanovic) mentre l’anno scorso in C finì con uno scialbo 0-0.