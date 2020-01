Valmarecchia: fila indiana di luci nel cielo, nessun ufo, ma satelliti Starlink di SpaceX

Attualità

Valmarecchia

| 15:05 - 22 Gennaio 2020

Boom di segnalazioni ufo in Valmarecchia, ma sono solo i satelliti Starlink di SpaceX.

Qualche giorno fa (intorno alle 19) in Alta Valmarecchia sono state avvistate strani luci nel cielo, come segnalato da alcuni cittadini alla nostra redazione. Una serie di punti che splendevano nel buio della sera, tutti allineati e in movimento: uscivano da dietro il Monte Pincio per poi dissolversi. Avvistamenti misteriosi che hanno creato anche un po' di panico, ma si tratta di un fenomeno già registrato un mese fa in altre località italiane. Si tratta di satelliti artificiali, per la copertura Internet, lanciati dall'azienza aerospaziale americana SpaceX. La sparizione, durante la procedura di allineamento, è dovuta al passaggio nell'ombra proiettata dalla terra.