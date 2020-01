Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:06 - 22 Gennaio 2020

La nuova casetta installata al nido Il Gelso.

Installata ieri (martedì 21 gennaio), presso il giardino del nido comunale “Il Gelso” di via Luzzatti, una nuova casetta gioco a beneficio dei piccoli ospiti della struttura. Si tratta della prima fornitura di un progetto pedagogico ideato e concordato con le educatrici del nido, che sarà dotato di nuovi arredi sia negli spazi esterni che in quelli interni. Obiettivo, renderli più comodi e fruibili, in particolare nella fase della prima accoglienza dei bambini.