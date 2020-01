Cronaca

Rimini

14:03 - 22 Gennaio 2020

Intervento dei Vigili del Fuoco (foto di repertorio).

Intorno alle sei di questa mattina, mercoledì 22 gennaio, è scoppiato un incendio nel campo nomadi di via Islanda. Le fiamme, provocate probabilmente dall'uso di un fornellino o da una stufetta, hanno distrutto due roulotte. Un uomo è rimasto leggermente intossicato ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Squadra Volatne della Polizia.