Dal piano operativo Ambiente del Fondo di coesione e sviluppo 17 milioni per il Psbo

| 13:51 - 22 Gennaio 2020

I lavori in piazzale Kennedy per realizzare una parte importante del progetto Psbo.

Ammonta a 16.877.274,15 euro il finanziamento che consentirà, grazie ai fondi del Piano operativo “Ambiente” del Fondo di coesione e sviluppo 2014 – 2020, la realizzazione di due interventi importantissimi sulla costa riminese.



Si tratta del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) e del Piano per la Sicurezza della Costa connesso alla realizzazione del Parco del Mare. Nel primo caso l’intervento finanziato riguarda l’integrazione del programma di interventi PSBO per raggiungere un più elevato livello di sicurezza idraulica del tratto terminale del bacino idrografico del torrente Ausa attraverso la realizzazione della “dorsale ausa”; mentre nel secondo l’investimento finanziato riguarda gli interventi pubblici di mitigazione dei danni da ingressione marina (allagamenti da mare) connessi alla realizzazione dell’intero Parco del Mare.



Entrambi hanno trovato finanziamento nelle risorse del Piano operativo “Ambiente” del Fondo di coesione e sviluppo 2014 – 2020, che oggi diventa effettivo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale avvenuta nei giorni scorsi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019.



Il progetto, recentemente approvato dal Consiglio comunale , è sostenuto oltre che dal Comune di Rimini dalla Regione Emilia Romagna ed ha come obiettivo la sicurezza idraulica dell’area densamente urbanizzata di Rimini; l’implementazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue; la difesa della costa dagli effetti dell'ingressione marina; la salvaguardia della balneazione e della matrice ambientale marina; la riqualificazione e tutela ambientale. Un vero e proprio progetto pilota integrato sul litorale riminese per la sicurezza idraulica dell’area densamente urbanizzata della città capace di “avanzare nuove proposte di intervento in un’ottica ‘Win – Win’ – aveva commentato il Ministero dell’Ambiente - per la governance dell’acqua combinando una serie di misure che garantiscono la sostenibilità ambientale, la mitigazione del rischio, il miglioramento delle condizioni idromorfologiche.



Nei prossimi giorni in Regione la definizione delle prossime tappe per definire dopo il finanziamento la realizzazione degli interventi programmati