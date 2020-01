Santarcangelo, il 24 gennaio Lorenza Ghinelli presenta il suo nuovo libro "Tracce dal silenzio"

| 13:42 - 22 Gennaio 2020

Letture ad alta voce, incontri per genitori e la presentazione del libro della scrittrice Lorenza Ghinelli sono i prossimi eventi in programma alla Baldini.



Si parte alle ore 21 di giovedì 23 gennaio con due iniziative: nella stanza Santarcangelo dei Teatri si rinnova l’appuntamento con il gruppo “Giuro di Leggere”, con un incontro dedicato allo scrittore, poeta e saggista cileno Roberto Bolaño. Nella stanza Baldini, invece, alle 20,45 il Centro per le Famiglie Valmarecchia propone l’incontro con la psicologa e psicoterapeuta Federica Mussoni “Fallimento e autostima: una convivenza possibile” per la rassegna “Genitori: un mestiere da grandi” dedicata a educatori, insegnanti e genitori di bambini da 6 a 11 anni.



Venerdì 24 gennaio un grande ritorno alla Baldini: alle ore 17 la scrittrice riminese Lorenza Ghinelli presenta il suo nuovo libro “Tracce dal silenzio” (Marsilio, 2019). L’incontro, che sarà intervallato da letture a cura di Elisa Angelini, è aperto a tutti ma è particolarmente indicato per ragazzi e ragazze appassionati di libri, visto che sarà anche l’occasione per rilanciare il gruppo di lettura della Baldini dedicato ai giovani.



La settimana si chiude infine con un nuovo episodio del viaggio di Ulisse nel Mediterraneo: domenica 26 gennaio alle 17,15 presso la celletta Zampeschi Angelo Trezza leggerà i canti V, VI, VII dell’Odissea.