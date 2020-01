La Sub Rimini Gian Neri premiata dal Coni per il record di brevetti subacquei

Sport

Rimini

| 13:12 - 22 Gennaio 2020

La consegna del riconoscimento ai delegati della Sub Rimini Gian Neri.

Il 18 gennaio scorso la Sub Rimini Gian Neri ha ricevuto un importante riconoscimento da parte della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee), in merito al record di brevetti subacquei rilasciati nell'arco dell'anno 2019, sull'intero territorio nazionale.



Lo scorso anno la storica associazione ha rilasciato 167 brevetti subacquei internazionali

Fipsas Cmas: 80 relativi ai corsi base sportivi, 30 di apnea e tanti altri di specialità o di subacquea tecnica, battendo ancora una volta un record già raggiunto in passato.



Convocati a Roma nella sala d'onore del Coni, i rappresentanti della società, in occasione della cerimonia di premiazione "Azzurri Fipsas - Medaglie 2019", hanno ritirato la targa premio. Nell'occasione si sono presentati e premiati anche i risultati degli atleti federali (ben 84 medaglie, di cui 34 d'oro), conseguiti a livello internazionale, nelle diverse discipline che la Federazione promuove e persegue da quasi 80 anni in Italia e nel mondo.





La Sub Rimini Gian Neri





La Sub Rimini Gian Neri è una associazione di amici con una passione comune: Il Mare. È la scuola subacquea per eccellenza: 47 anni di esperienza didattica ed immersioni, dal Mediterraneo ai mari tropicali.

La subacquea a Km 0: Con la Sub Rimini Gian Neri si esplora il mondo sottomarino a bassi costi, anche senza spostarsi da Rimini. I ragazzi "Gian Neri" amano il loro ricchissimo Mare Adriatico ed intendono valorizzarlo per ciò che è.

L'Associazione conta circa duecento soci, uno staff di trenta istruttori. Ha rilasciato nel tempo migliaia di brevetti subacquei ad alto livello per apnea e tecniche d’immersione con autorespiratore.

Compone anche il Centro Federale di Formazione per Istruttori della Fispas-Coni-Cmas.

A livello sportivo ha conseguito diversi meriti nell’apnea agonistica, indoor ed outdoor, con atleti impegnati in ambito nazionale. Ha formato una squadra di Hockey Subacqueo impegnata nel Campionato Italiano. Ha atleti qualificati e premiati nelle categorie Fotosub e Videosub, anche a livello internazionale.

Si occupa di tutela ambientale, con numerose manifestazioni, collaborazioni, attività di raccolta e recupero e soprattutto attività di educazione all’ambiente nell’ambito biologico marino anche in ambito scolastico.

Il Gruppo di Protezione della Sub Rimini Gian Neri – ODV si compone di 40 Volontari che operano prevalentemente nell’ambito del soccorso e della ricerca acquatica, in ausilio alle Istituzioni preposte; forma ed addestra Volontari specifici in ambito subacqueo e partecipa alle attività svolte in emergenza in ambito idraulico ed idrogeologico per eventi alluvionali o dissesto del territorio. Con i propri Volontari, ha partecipato alla maggior parte degli interventi dovuti alle emergenze nazionali, come alluvioni, terremoti, grandi eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico, sempre in assistenza alle popolazioni coinvolte, organizzati dal Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Rimini, della Regione Emilia Romagna e del dipartimento nazionale di Protezione Civile.