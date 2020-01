La kermesse musicale dedicata a Bruce Springsteen si sdoppia: arrivano i Glory Winter Days

Eventi

Rimini

| 13:04 - 22 Gennaio 2020

Bruce Springsteen.

Da Venerdì 24 a Domenica 26 gennaio arrivano a Rimini i "Glory Winter Days" dedicati alla musica di Bruce Springsteen, sezione invernale degli ormai consolidati "Glory days in Rimini" ed organizzati dalla Associazione Culturale Nebraska.



Una serie di concerti ed artisti che si esibiranno in tre luoghi differenti e che porteranno la musica del rocker del New Jersey sulla costa est italiana, a Rimini il luogo che più si avvicina ad Asbury Park cantata da Springsteen in varie canzoni.

Si inizia venerdì 24 all'Hobo's (viale Regina Elena 19, info: 329.2933669, ingresso libero) per un set acustico deidicato alle canzoni di Tom Petty e Bruce Springsteen dal titolo "Wildflowers and Stolen Cars), che vedrà sul palco Lorenzo Semprini (Miami & the Groovers), Michele Tani e Marcello Dolci (Nashville & Backbones).





Il main event sarà sabato 25 al Mulino di Amleto (Via del Castoro 7) con il concerto della rocker svedese Moa Holmsten, che accompagnata dalla sua band riproporrà brani di Springsteen in maniera molto personale come pubblicato nel suo album omaggio a Bruce "Bruised arms and broken rithym".





L'ex cantante della rock band Meldrum, per la prima volta a Rimini, è un’autrice tutt’altro che banale. Basterebbe ascoltare le sue rivisitazioni springsteeniane per rendersene conto. E con un mostro sacro come il Boss era tutt’altro che facile essere originali. Ad aprire il concerto ci sarà il giovane talento bolognese Leo Meconi che ha appena pubblicato un apprezzatissimo album "I'll fly away" per Azzurra Records con la benedizione di Dodi Battaglia dei Pooh e che ha già calcato il palco con lo stesso Springsteen in qualche occasione.





Tra i due set ci sarà spazio anche per The Electric Band, un eclettico quintetto composto da Carlo Ozzella, Renato Tammi, Pablo Angelini, Francesco Pesaresi e Lorenzo Semprini, che proporrà un set molto chitarristico dedicato ad alcuni brani particolari del repertorio di Springsteen.





L'evento del Mulino di Amleto è a pagamento (info 348.7967063 - assonebraska@gmail.com) e si prevede uin tutto esaurito con pubblico che arriverà da varie parti d'Italia.





A chiudere la kermesse musicale ci sarà un set acustico "Black cowboys" a mezzogiorno di domenica 26 con Hernandez & Sampedro, Beppe Ardito e vari ospiti, il tutto allo Sbionta in viale Vespucci 85 (info e prenotazioni: 0541 312249), ingresso libero.





Un altro evento che conferma Rimini come uno dei centri nevralgici per i fans di Bruce Springsteen, grazie al lavoro dei Glory days in Rimini che dal 1999 hanno omaggiato la musica del Boss portando sul palco artisti come: Vini Lopez, Michael McDermott, Joe D'Urso, Hans Ludvigsson, Federico Mecozzi, Riccardo Maffoni, Graziano Romani, Martyn Joseph, Elliott Murphy, Buford Pope, The Leading Guy, Dan Baird & the Homemade sin, Cheap Wine, Massimo Cotto, Leonardo Colombati, Luca De Gennaro e tanti altri.





Saranno tre giorni di grande musica sotto il segno di Bruce Springsteen, questa volta in pieno inverno.





Per informazioni: assonebraska@gmail.com - 3487967063