"La squadra vincente": seminario con Emanuele Maria Sacchi all'hotel Savoia di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:57 - 22 Gennaio 2020

Emanuele Maria Sacchi.

Il seminario "La squadra vincente" di Emanuele Maria Sacchi sancisce la partenza ufficiale per l'anno 2020, del percorso formativo Sales Force, firmato Evolution Forum.



"Per la nuova edizione abbiamo pensato di aggiungere una data rispetto alle edizioni precedenti: 8 appuntamenti di cui 4 dedicati alle hard skill (competenze tecniche) e 4 sulle soft skill (abilità trasversali) – spiega Gianluca Spadoni, ideatore e direttore didattico del progetto Sales Force e fondatore di Evolution Forum – la giornata di Emanuele Maria Sacchi sarà interamente dedicata alle hard skill."



Argomento dell'incontro di sabato 25 gennaio, ore 10:00, Savoia Hotel - Rimini, sarà "La squadra vincente" e verranno spiegati nel dettaglio i 21 principi che fanno la differenza in un team coeso. Verrà analizzata la nazionale neozelandese di Rugby "All Blacks" come modello di eccellenza, con lo scopo di comprenderne le dinamiche e attuarle nella realtà professionale degli oltre 200 partecipanti attesi.



Evolution Forum, l'azienda Sammarinese leader nel settore del training per i professionisti e le aziende, propone un programma unico nel suo genere e diverso in ogni edizione: nell'arco di un intero anno (da Gennaio a Dicembre 2020) offre la possibilità di partecipare a diversi appuntamenti per rimanere sempre aggiornati sulle tecniche di vendita e di comunicazione. Un percorso formativo dedicato principalmente a manager che devono presentare progetti ai propri team e clienti, a reti commerciali che devono vendere e distribuire prodotti, a studenti che devono accelerare il loro inserimento nel mondo del lavoro.



Emanuele Maria Sacchi è il maggior esperto europeo di Carisma, con straordinari risultati nel campo delle vendite, della leadership e della comunicazione competitiva. Unico italiano inviato come key speaker al World Negotiation Forum, è consulente, trainer e advisor per aziende di 18 differenti paesi, molte delle quali sono inserite nella top 500 a livello mondiale.

Ha ottenuto il punteggio più alto di sempre tra tutti i docenti ai master del MIP- Politecnico di Milano, è altresì autore del best seller "Il segreto del Carisma".



Evolution Forum è una realtà formativo-culturale unica nel suo genere. Travalica il concetto di azienda per diventare una vera e propria piattaforma di incontro, confronto e formazione non solo per professionisti e imprenditori, ma per quanti vogliono migliorare la qualità delle relazioni e affrontare un reale percorso di crescita personale e professionale.