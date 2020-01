Giorgia Galassi: la cantante di Poggio Torriana partirà con Eros Ramazzotti per il tour mondiale

Attualità

Poggio Torriana

| 12:42 - 22 Gennaio 2020

Giorgia Galassi sul palco con Eros Ramazzotti.

Storie e Vite di Poggio Torriana: una nuova rubrica attiva sul sito del Comune, da gennaio 2020, che offre l’opportunità ai residenti sul territorio di raccontarsi.



Questo nuovo esperimento consiste nel racconto biografico di una persona residente all’interno del territorio comunale la quale si è distinta con il proprio impegno ottenendo meriti lavorativi, di volontariato, sport, studio o arte.



La rubrica ha lo scopo di valorizzare e far conoscere esempi positivi di vita all’interno della nostra cittadinanza, condividendoli e dandogli maggior risalto.



Sabato 25 gennaio Giorgia Galassi, la giovane e talentuosa cantante di Poggio Torriana, partirà con Eros Ramazzotti per un tour mondiale. Il secondo appuntamento della rubrica è quindi riservato a Giorgia nella sezione Vivere Poggio Torriana “Storie e vite di Poggio Torriana” è possibile leggere la sua favola.



L'assessore Macchitella commenta: "Ribadisco quanto raccontare di sé attraverso la scrittura autobiografica sia una pratica utile in primis per una maggiore conoscenza di sé stessi ma anche per gli altri, per condividere le proprie esperienze di vita e trasmettere esperienze, passione ed entusiasmo ad altri giovani e non solo. Augurando buon lavoro a Giorgia, le ricordo che la aspettiamo in estate per una sua testimonianza del viaggio realizzato grazie al suo enorme amore per la musica che la porterà dall'altra parte del Mondo per poi tornare ancora più ricca e motivata a casa dalla sua famiglia a Poggio Torriana. Attendiamo curiosi nuove storie alla mail urp@comune.poggiotorriana.rn.it".