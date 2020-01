Al Cinema Tiberio fino a domenica 26 gennaio il film "Il mistero di Henri Pick"

Eventi

Rimini

| 12:38 - 22 Gennaio 2020

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) da giovedì 23 a domenica 26 gennaio (ore 21, sabato anche ore 17, domenica anche ore 19.15, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione per Rimini, il film Il mistero Henri Pick di Rémi Bezançon con Fabrice Luchini e Camille Cottin: Chi è Henri Pick? Molti risponderebbero che è l'autore di un romanzo eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa biblioteca nel cuore della Bretagna e diventato in brevissimo tempo un bestseller. Ma Henri Pick in realtà è – anzi, era – un semplice pizzaiolo, scomparso due anni prima, e la vedova giura e spergiura di non averlo mai visto scrivere nulla più della lista della spesa. Qual è la verità? Sospettando un caso costruito a tavolino, il critico letterario Jean Michel Rouche (Fabrice Luchini, vincitore della Coppa Volpi per La Corte), affiancato da Joséphine Pick (la protagonista della serie Call My Agent – Chiama il mio agente, Camille Cottin), figlia di Henri, inizia a indagare.

Dall'omonimo romanzo edito in Italia da Mondadori, una commedia brillante e sorprendente, piena di colpi di scena e rivelazioni inaspettate che tiene incollati alla poltrona. Proprio come un giallo della migliore tradizione.





Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it . Programma completo su www.cinematiberio.it