Il Maestro Stefano Cucci presenta Morricone, incontro al Club Nautico di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:40 - 22 Gennaio 2020

Stefano Cucci.

Si terrà venerdì 24 gennaio presso il Club Nautico di Rimini “L’Universo poetico di Ennio Morricone … Conversazione con Stefano Cucci”, appuntamento promosso da Club 41 Rimini in collaborazione con gli amici del Lions Rimini Host.



La serata che avrà inizio con una cena prevista per le ore 20.30 presso il Ristorante del Club Nautico, vedrà come protagonista il Maestro Stefano Cucci. Diplomato in Pianoforte, Direzione di Coro e in Composizione, Stefano Cucci da anni collabora con Ennio Morricone nelle produzioni in Italia e all’estero come Maestro del Coro e Direttore d’Orchestra. Dal 1986 è Direttore Artistico del San Leo Festival, prestigiosa rassegna cameristica e sinfonica che si svolge nel borgo medioevale di San Leo.

Nel dopo cena, con l’ausilio di filmati e musiche, Stefano Cucci condurrà i partecipanti all’appuntamento nel mondo narrativo e poetico del Maestro Morricone.







“Un evento fortemente voluto dal Club 41 Rimini. Si tratta di un primo ammiccamento, il nostro obiettivo è donare a Rimini una serata speciale proprio con le musiche di Ennio Morricone portate in scena al Teatro Galli da Stefano Cucci, magari con il supporto di qualche sponsor e con la partecipazione dell’amministrazione comunale” dichiara Daniele Pozzi, Presidente di Club 41 Rimini che conclude ringraziando il Club Nautico per la disponibilità data nell’offrire gli spazi.







Stefano Cucci è diplomato in Pianoforte, Direzione di Coro e in Composizione.



Suoi Maestri sono stati Alfredo Speranza, Giuseppe Piccillo e Irma Ravinale. Ha studiato, inoltre, Direzione d’Orchestra con Danilo Belardinelli. Ha diretto prestigiose orchestre quali la Sinfonica Nazionale Ceca, l’Orchestra Filarmonica di Zagabria, l’Orchestra del Teatro alla Scala, e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha diretto e collabora con prestigiosi cori quali il Coro dell’Opera di Bilbao , il Coro del Festival di Atene , il Coro Intermezzo di Santander, il Coro Canticum Novum di New York , il Coro della Radio televisione di Mosca, il coro del Maggio Musicale Fiorentino, il Coro del Teatro dell’Opera di Pechino, il Coro della Radio Televisione di Madrid e il famoso coro del Teatro La Fenice di Venezia. È fondatore e direttore musicale del Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano e del Coro Petrassi. Dal 1986 è Direttore Artistico del San Leo Festival (Rn), prestigiosa rassegna cameristica e sinfonica che si svolge nel borgo medioevale di San Leo.