Scuolabus Rimini, aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

Attualità

Rimini

| 11:36 - 22 Gennaio 2020

Scuolabus in piazza Tre Martiri.

Si sono aperte le iscrizioni al servizio Scuolabus del Comune di Rimini, anno scolastico 2020/2021, per tutti gli alunni residenti in zone sprovviste di mezzi pubblici che frequentano le scuole infanzia, primarie e medie inferiori statali. Per potere usufruire delle speciali linee scolastiche predisposte da Start Romagna, organizzate per bacini di utenza, è necessario presentare specifica domanda entro il 30 aprile 2020.



La domanda potrà essere compilata on line sul portale di Start Romagna, nella sezione dedicata ai Servizi Scuolabus oppure, per chi non fosse in grado di procedere in maniera autonoma alla presentazione tramite web, potrà essere effettuata presso il Punto Bus Start Romagna, in Via Clementini n. 33, con l’assistenza degli operatori Start Romagna. Il servizio allo sportello sarà disponibile dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 dal martedì al sabato.



Per effettuare il servizio Scuolabus, di cui beneficiano attualmente 863 alunni, Start Romagna gestisce attualmente 25 linee, tutte monitorate con localizzatore, sulle quali vengono impiegati 21 veicoli a metano appositamente acquistati, nell’ottica di un sempre maggiore impegno dell’azienda per il rispetto dell’ambiente.



Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail: scuolabus@startromagna.it.