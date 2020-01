Basket giovanile, Bellaria: doppio hurrà con Under 15 e Under 18

Sport

Bellaria Igea Marina

11:29 - 22 Gennaio 2020

La squadra Under 18 del Bellaria Basket.

Ottima doppietta per le squadre Under del Bellaria Basket.



UNDER 15

Misano Pirates – Bellaria Basket 55-72

Con una prestazione di squadra eccellente il Bellaria Basket ha espugnato il parquet di Misano per 55-72 conquistando la sesta vittoria stagionale. Al giro di boa il bilancio è di 6/5. Partita perfetta in attacco e in difesa, con tre dei parziali vinti dalla squadra di coach Ricciotti (il terzo è terminato 21-21). In evidenza sotto il profilo realizzativo Ricciotti (21) e Lumini (16). Nel prossimo match il Bellaria sarà di scena domenica in trasferta contro i Tigers Cesena (ore 11,15).

Il tabellino

MISANO PIRATES: Ciaroni 29, Signorini 1, Angeli 10, Morra 2, Cattaneo 13, Para, Carlini, D'Ercoli, Fabbri, Nallbani, Berarducci. All. Chiadini.

BELLARIA BASKET: Ricciotti 21, Lumini 16, Parini 6, Polanco 14, Raschi 2, Bussi 12, Semprini, Spazzoli, D’Alessandro. All. Ricciotti.

PARZIALI: 9-19, 11-15, 21-21, 14-17





UNDER 18

Bellaria Basket – Basket Santarcangelo 53-43

E' arrivata la vittoria per il Bellaria contro il Basket Santarcangelo fanalino di coda (2 punti), ma la prestazione della squadra di Ricciotti non è stata all'altezza delle precedenti almeno per metà gara. Nella terza e quarta frazione la squadra ha reagito e in difesa ha chiuso bene le maglie (14 punti complessivamente). La squadra di Ricciotti chiude l'andata con 12 punti (6/7) a -2 dalla vetta in cui si trovano tre squadre. Buone le prove di Donati (15), Maggioli (13) e Sohui (12). Prossimo turno venerdì al PalaTenda alle ore 18,15 contro i Tigers Basket 2014.



Il tabellino

BELLARIA: Giorgetti 2, Zonzini 2, Zamagni, Maggioli 13, Boni, Candelieri 5, Re 2, Souihi 12, Arecco, Lumini 2, Donati 15. All.: Ricciotti.

SANTARCANGELO: Battistini, Bia, Di Franco 15, Garibovic 3, Giorgini 2, Maiorano, Bagnolini 6, Falcinelli 3, Frisoni 10, Filippi 4. All.: Carrabotta.

PARZIALI: 11-21, 11-8, 17-7, 14-7