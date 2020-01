Cattolica, il nervosismo tradisce lo spacciatore: in casa 35mila euro in contanti, arrestato 37enne

Cronaca

Cattolica

10:27 - 22 Gennaio 2020

Il denaro e la droga trovati nella disponibilità dell'arrestato.

Aveva 120 grammi di hashish addosso ed in casa 35mila euro e tutto l'occorrente per confezionare la droga. I Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 37enne originario del Bangladesh. L'uomo è proprietario di un minimarket a San Giovanni in Marignano. Durante un servizio di controllo i militari si sono insospettiti per il suo atteggiamento nervoso ed insofferente. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire l'hashish e la perquisizione domiciliare ha portato alla luce il denaro e le attrezzature per la preparazione delle dosi. Sono in corso indagini per appurare se la somma, in banconote di vario taglio, sia il ricavato dell'attività di spaccio. Il 37enne verrà processato per direttissima come stabilito con il Sost. Proc. Di turno, Dott.ssa Bonetti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.