Serie C, oggi la prima giornata di ritorno. Il Cesena ospita il Carpi

Sport

Cesena

| 10:05 - 22 Gennaio 2020

Il Cesena oggi in campo con il Carpi.

Cresce l’attesa per la super sfida tra Cesena e Carpi in programma nel tardo pomeriggio di oggi all’Orogel Stadium. I padroni di casa sono chiamati al riscatto dopo alcune prestazioni che hanno lasciato l’amaro in bocca, ma davanti si trovano un Carpi che punta deciso verso la promozione in B nonostante la sconfitta contro il Vicenza di domenica (1-0 per l’undici di Mimmo Di Carlo). Mister Modesto ha dalla sua parte i numeri: gli ospiti non hanno mai vinto in terra romagnola tra i professionisti. Proprio il tecnico bianconero nella conferenza di presentazione ha avvertito i suoi: “Il Carpi è un avversario di indubbio valore, che punta alle zone altissime di campionato”. L’allenatore ha però anche usato parole di difesa verso la squadra evidenziando le due sole sconfitte nelle ultime 10 gare. Tra gli ospiti pesano le assenze di Jelenic e Maurizi squalificati, mentre per il Cesena sono indisponibili Ciofi e Brunetti. Tornerà in panchina Ricci dopo un lungo stop. Convocato anche l’ultimo arrivato Ivan De Santis, classe ’97, in prestito dalla Virtus Entella. Dirige il match il signor Feliciani di Teramo. Fischio di inizio alle ore 18:30.



Paolo Santi