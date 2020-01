Gioco d'azzardo e metodi mafiosi, sequestrati 7 milioni di euro in Italia e San Marino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 09:30 - 22 Gennaio 2020

Dieci arresti e sequestri di beni per 7 milioni di euro a San Marino e in Italia (tra Puglia e Lazio) nei confronti di persone ritenute appartenenti a una organizzazione criminale affiliata al clan Coluccia della Sacra Corona Unita. L'operazione è coordinata dalla Procura e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Estorsioni, truffe informatiche e gioco d'azzardo nell'organizzazione che è in grado di imporre con metodo mafioso l'avvio, la gestione e il controllo del mercato del 'gaming', gioco legale e illegale.