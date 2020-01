Basket giovanile, l'Under 18 Titans/RBR cede al Roseto (71-65)

Sport

Repubblica San Marino

| 21:47 - 21 Gennaio 2020

La Under 18 dei Titans/RBR.





Niente da fare per la Pallacanestro Titano/RBR a Roseto nella prima giornata di ritorno del campionato Under 18 d’Eccellenza. La gara è equilibrata nel primo tempo, poi Roseto scappa via nel terzo quarto. Arrembante rimonta Titans nel quarto periodo con un’ottima difesa ma non basta: finisce 71-65 per gli Sharks.



PRIMO TEMPO L’inizio dei nostri è buono nel segno di Semprini (2-6), poi però Roseto sembra non poter sbagliare mai e, quando lo fa, sfrutta efficacemente i rimbalzi d’attacco. Il parziale della squadra locale è di 14-2 (16-8 al 7’), ma la Pallacanestro Titano/RBR si riprende e limita i danni in chiusura di primo periodo (22-16). La squadra di coach Padovano gioca un buon secondo quarto (super Buzzone), è attenta e concentrata. Si avvicinano agli avversari, i Titans, ma non riescono a salire l’ultimo gradino e a sorpassare. L’esempio in chiusura di periodo, quando in attacco non entra la tripla del +2 e in difesa un fallo su tiro da tre permette ai locali di andare al riposo sul +4 (37-33).



SECONDO TEMPO Di ritorno dagli spogliatoi, per qualche possesso, la partita rimane ancorata a un equilibrio che appare difficilmente scardinabile (39-36), poi Roseto piazza un break pesante, un 14-0 che manda a tabellone il 53-36. Palmieri sblocca i nostri con una tripla, ma la sostanza del punteggio non cambia al 30’ (65-47). È -18, ma i Titans non demordono. Ci provano, i nostri, e sono guidati da un fantastico Flan, che trova punti in maniera frequente e muove il tabellone con costanza. Possesso dopo possesso il margine tra le due squadre si riduce. La Pallacanestro Titano/RBR non lascia passare più nulla in difesa e rientra in partita. Sul 69-65 Roseto, un fallo in attacco e una palla persa nell’ultimo minuto condannano i Titans. Dall’altra parte Sebastianelli segna i due punti della staffa a 21 secondi dalla fine. Roseto vince 71-65.



Il tabellino



ROSETO: Pedicone 12 (3/8, 2/11), Palmucci 16 (4/7, 2/3), Cocciaretto 2 (1/3), Sebastianelli 23 (3/3, 3/6), Cianella 12 (3/6, 2/2), Malatesta 2 (1/2), Giordano 4 (1/2, 0/2), Valentini, Mariani, Passamonti ne, Maule ne, Cavatassi ne. All.: Rossi.



TITANS/RBR: Flan 15 (6/9, 1/4), Gaspari 2 (0/4 da tre), Palmieri 14 (2/4, 2/4), Semprini 10 (5/9, 0/1), Felici 12 (4/10, 0/1), Pasolini 1 (0/1, 0/3), Buzzone 9 (2/2, 1/2), Campajola (0/1, 0/1), Squarcia 2 (1/5), Riva, Alviti, Torelli. All.: Padovano.



PARZIALI: 22-16, 37-33, 65-47, 71-65.