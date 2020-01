Basket giovanile, l'Under 18 dei Crabs espugna il parquet della leader Pesaro (68-71)

Sport

Rimini

| 21:39 - 21 Gennaio 2020

Martino Ferrari autore di 24 punti.





Continua la serie positiva della under 18 dei Crabs che in casa della capolista Victoria Libertas Pesaro passano per 68-71.

Nel primo quarto i padroni di casa prendo in mano il match e in attacco si fa dura per i biancorossi di Maghelli (23-15).

Coach Maghelli deve correre ai ripari, la situazione falli lo costringe ad una difesa a zona. Ad inizio quarto si vedono i primi segnali, con Martino Ferrari (24 punti) che ruba palla sulla trequarti e si invola in contropiede, mentre Alex Tisselli al primo pallone toccato mette la tripla che vale il -3 (23 a 20). Pesaro però si risveglia e tenta nuovamente l’allungo. La gara rimane sempre nelle mani dei marchigiani, che riescono a mantenere sempre un vantaggio tra i 5 e 9 punti. Ad un minuto dall’intervallo il tabellone segna 33 a 24, ma un ottimo gioco da tre punti di capitan Rossi permette ai Granchi di rientrare nello spogliatoio sul -6.





Nella ripresa Pesaro con Alessio Mazzotti castiga i Crabs (+11, 52 a 41) che poi tornano a -5 (52 a 47). Martino Ferrari e Filippo Rossi (16 punti) accorciano immediatamente le distanze (52 a 51), dopodiché entrambe le squadre iniziano a tirare a salve e per ben due minuti e mezzo i canestri rimangono inviolati. I padroni di casa riescono per primi a ritrovare la via del canestro e portano il risultato sul 56 a 51; finalmente Merfi Rosario Cruz si sveglia dal suo torpore e mette la tripla del -2. Martino Ferrari porta i biancorossi in parità e subito dopo Filippo Rossi serve Matteo Montanari per il primo vantaggio riminese.





Mancano 4'40” e l’allenatore di Pesaro richiede un time-out, ma la gara oramai è nelle mani riminesi con Merfi Rosario Cruz (13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist) che mette un’altra bomba, decretando il 61 a 65. Il play biancorosso non si ferma più e serve il capitano per il +6 a 1:27. I padroni di casa ci riprovano ancora una volta, e riescono a rientrare fino al 65 a 67, ma Merfi Rosario Cruz mette anche la terza bomba consecutiva riportando il vantaggio a 5 punti. Nell’azione successiva è ancora il play biancorosso a crearsi l’opportunità di allungare dalla lunetta, sbaglia però il primo libero ma fortunatamente mette il secondo. Mancano pochi secondi, Pesaro non ha più time-out a disposizione: lancio lungo ben pensato e i padroni di casa mettono la tripla allo scadere. Ma il tabellone parla chiaro 68 a 71 e i Granchi tornano a Rimini con la terza vittoria consecutiva.





Il tabellino



Victoria Libertas Pesaro- Crabs Rimini 68-71





Crabs: Berardi 6 (2/5, 0/2, 2/4), Ferrari 24 (9/19, 0/1, 6/10), Rosario Cruz 13 (1/4, 3/6, 2/4), Curi Moraes n.e., Rossi 16 (5/12, 1/2, 3/3), Giorgini n.e., Tisselli 3 (0/0, 1/1, 0/0), Santoro, Montanari 9 (4/8, 0/0, 1/4). Ne. Curi Moraes, Bertini, Tamburini. Coach: Andrea Maghelli, Ciro Luongo.



PARZIALI: 23 – 15, 33 – 27, 52 – 47.