Rimini Calcio, il portiere Meli a disposizione di mister Colella. Ma a Imola gioca Sala

| 19:38 - 21 Gennaio 2020

Il portiere Gabriel Meli.



Il Rimini comunica di aver perfezionato, nella giornata odierna, il passaggio in biancorosso di Gabriel Meli, portiere classe '99. Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, dove ha fatto tutta la trafila, ha esordito tra i professionisti lo scorso campionato nella Pistoiese, in C, formazione con la quale ha collezionato 20 gettoni di presenza. In questa stagione il ritorno in azzurro, in Serie B. Gabriel arriva in biancorosso con la formula del prestito sino al 30 giugno prossimo.

Per il sostutto di Agnello potrebbe tornare di moda la candidatura di Danilo Bulevardi, classe 1995, 1,80. Era in ballottaggio con Agnello per vestire la cassa biancorossa, poi la società optò per il giocatore dell'Albinoleffe. Il giocatore, nativo di Mazara del Vallo come Agnello, è in forza alla Cavese (11 presenze) e nelle due stagioni precedenti ha militato nel Siena (32 e 20 presenze) e prima ha vestito poi le maglie di Ischia, L’Aquila, Teramo, Pordenone.