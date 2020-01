Buoni piazzamenti per le ginnaste della Polisportiva Riccione al campionato Gold individuale

Sport

Rimini

| 17:48 - 21 Gennaio 2020

Le prima gare del 2020 per la sezione femminile della Polisportiva Celle.

Sabato 18 gennaio a Cesena, nella palestra Renato Serra, è stato il turno del settore Gaf femminile, partecipare al campionato Gold individuale.



Spicca fra tutti il primo posto di Sofia Brighi tra le allieve A4. Buonissima la sua gara sui 4 attrezzi, dove ha presentato un programma ricco di difficoltà che fanno ben sperare per il passaggio alla categoria junior che avverrá l'anno prossimo. Contemporaneamente alla più esperta, hanno gareggiato le due ginnaste più piccole della Polisportiva Celle, Viola Angoli e Diana Cimpean, che con il loro 8 anni appena compiuti hanno raggiunto l'ottavo e il decimo posto in classifica tra le A1, consapevoli di poter migliorare le loro posizioni a causa di qualche errore di troppo dato sicuramente dall'emozione di disputare la loro prima gara in assoluto. Completa il quadretto delle allieve Sophie Lombardi, in categoria A2, decimo posto anche per lei, ma che puó ritenersi molto soddisfatta per aver portato a casa nuovi esercizi su tutti e 5 gli attrezzi in maniera pulita. Il giorno seguente è toccato invece al campionato a squadre di serie D, dove la Polisportiva ha partecipato con due squadre di livello C. Brave le ragazze della squadra junior/senior Sara Savona, Caterina Giorgini, Alice Cressi e Margherita Cardinali che hanno ottenuto un ottimo 4º posto su 24 squadre nonostante svariati problemi di salute; la lotta per il podio alla prossima tappa è a loro portata. Ultime a gareggiare sono state le allieve Camilla Casadei, Nicole Cellarosi, Alexandra Krasnova e Gaia Gabrielli, che si sono piazzate ottave, speranzose di pulire ancora di più i propri esercizi in vista della altre gare. Soddisfatti gli allenatori Michela Carlini, Beatrice Bruni e Thomas Grasso delle proprie allieve che ad appena metà gennaio hanno saputo portare a casa buoni risultati. Sempre a Cesena hanno esordito in Serie D LC3 le ragazze Mychelle Angarano, Alice Tonti, Agnese Cecchini, Alice Piccardi e Giulia Paganelli. Buona anche la loro gara, considerando che è la prima volta che si sono cimentate con il nuovo programma cambiato poche settimane fa. Consapevole di poter migliorare la posizione in classifica, soddisfatta la loro allenatrice Alice Bracci.