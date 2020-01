A Carpi le prime gare del 2020 per la Polisportiva Celle: oro per Federico Cavallari

Sport

Rimini

| 17:45 - 21 Gennaio 2020

Federico Cavallari sul gradino più alto del podio.

Sabato 18 gennaio a Carpi sono riprese le gare per il settore maschile, con la prima prova del Campionato Individuale regionale Silver. Le categorie si suddividono in LA, LB, LC ed LD: da un livello più semplice fino ad arrivare in D, dove gli esercizi obbligatori richiedono una più grande preparazione. All'interno di ogni categoria ci sono poi le fasce d'età, dai più piccoli (1 fascia) ai più grandi in 3° fascia, junior e senior.



Per la Polisportiva Celle, al suo debutto, ha gareggiato in LA, 1°fascia, il piccolo Kevin Crudu che si è piazzato settimo, per lui ampia la possibilità di crescita. In LC, 2° fascia , hanno gareggiato atleti già abituati a competere e a gestire meglio le emozioni. oro per Federico Cavallari, seguito dai sui compagni di allenamento, con un argento di Rio Syziu e un 7° posto di Romeo Righi, ottima prestazione considerando i 18 atleti in gara.

In LC, 3° fascia, un 5°posto per Filippo Sartini.



Infine in LD dove gli atleti in gara si riducono notevolmente per il livello alto degli esercizi richiesti, è oro a parimerito, per Giorgio Pession e Luca Piccioni e infine oro anche per Emanuele Zanotti che si è trovato solo nella categoria junior LD.



Pierluigi Pellizzola e Stefano Blasi, gli allenatori che seguono da anni questi piccoli atleti, sono molto soddisfatti.



L'appuntamento con tutt i ragazzi della Polisportiva Celle è Domenica 26 a Cesena, nelle gare a squadre Silver e nelle gare individuali Gold e di specialità dove il livello si fa più alto e duro.