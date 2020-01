Basket D, Angels al secondo ko di fila a Castelfidardo: 64-62

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:11 - 21 Gennaio 2020

La squadra degli Angels.



Seconda sconfitta consecutiva per i Dulca Angels sul parquet del Castelfidardo: 64-62. Questa volta l’intensità è tornata, la cattiveria agonistica c’era ma purtroppo qualche tiro di troppo sbagliato nel pitturato oltre a poco più del 50% di realizzazione ai liberi non ha permesso di avere la meglio contro Castelfidardo che con tirando sempre alla tabella ha fatto canestro da ogni posizione.

Il primo quarto inizia punto a punto ma sul finale i Dulca staccano un mini parziale che fissa il punteggio sul 13 a 18. Nel secondo quarto con 5 triple sulle sei tentate permettono agli avversari di segnare 23 punti e di andare all’intervallo sul +2. Nel terzo e quarto quarto i Dulca ci provano ma non riescono mai a trovare l’allungo decisivo perché i padroni di casa trovano la via del canestro in ogni modo e sulla sirena il canestro del pareggio di Gamberini viene annullato per infrazione di passi dagli arbitri. Prossimo sabato ore 18.00 si ritorna tra le mure amiche contro Fano.



Il tabellino

Castelfidardo: Sampaolesi 2, Ruggiero ne, Gobbetti 15, Merli 8, Barontini 5, Marini 9, Monaci 9, Zoppi ne, Solforosi ne, Vasiliauskas 5, Sabbatini 8, Schiavoni 3. All. Balestrieri

Santarcangelo: Panzavolta ne, Gamberini 16, Mazza ne, Chiari 12, Andreani ne, Sacchetti 2, Vandi 13, Guziur 3, Buzzone 6, Cantoni, Delvecchio 10, Tamburini ne. All. Badioli

Parziali: 13-18, 36-34, 51-50, 64-62.

Arbitri: Caforio e Di Lello