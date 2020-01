Fake news, dopo le accuse e le polemiche sindaco Renata Tosi posta vignetta umoristica

Attualità

Riccione

| 15:14 - 21 Gennaio 2020

La vignetta postata da Renata Tosi.

Tra i post dedicati alla città di Riccione, sulla propria pagina Facebook personale, il sindaco della Perla Verde Renata Tosi prosegue la sua campagna social di sostegno al candidato della Lega Lucia Borgonzoni, continuando a "punzecchiare" il candidato del Pd Stefano Bonaccini dopo le schermaglie di ieri, lunedì 20 gennaio: la Tosi, scatenando le ire dei politici di area centrosinistra, aveva pubblicato un articolo del 2014 di Repubblica su un indagine per peculato che si era già conclusa con la piena archiviazione delle accuse per Bonaccini. Oggi la Tosi, che per la pubblicazione di quel post si era prontamente scusata, ha caricato sul proprio diario virtuale di Facebook una vignetta con la propria caricatura e quella di Bonaccini, il cui alter ego fumettistico è visibilmente arrabbiato. La caricatura della Tosi ha un fiore in mano che viene definito "segno di pace". Segue l'hashtag "sono Renata, sono di Riccione".