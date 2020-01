San Giovanni partecipa a Opera 2030, iniziativa che promuove le buone azioni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:23 - 21 Gennaio 2020

Michela Bertuccioli (a sinistra) con l'ex ministro Alfonso Pecoraro Sanio.

Ieri pomeriggio (lunedì 20 gennaio) Michela Bertuccioli, assessore con delega al Volontariato ed Associazionismo del Comune di San Giovanni in Marignano, ha partecipato a Bologna all’iniziativa "Opera 2030 - People in action #Emilia Romagna 2030".



Opera 2030 è la piattaforma che promuove e sostiene attivismo civico, best practice, digital influencer per la democrazia diretta attraverso le “buone azioni” e contro le fake news. Opera 2030 recepisce i 17 obiettivi dell’Onu per uno sviluppo sostenibile, la lotta alla povertà, il contrasto al cambiamento climatico, la parità di genere.



Il Presidente di UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, Ministro dell’Ambiente dal 2006 al 2008 e dell’Agricoltura dal 2000 al 2001, ha curato l’iniziativa che ha il principale obiettivo di diffondere modelli positivi e raccogliere le energie e le risorse che esistono nella società civile, nelle Istituzioni e nelle Università.



Al centro di tutti gli interventi le persone e l’ambiente, nuovi modelli di vivere il territorio e condividere obiettivi per il bene comune, nel settore sociale, educativo, urbanistico, turistico e economico. In particolare, il Comune di San Giovanni in Marignano ha portato il suo contributo testimoniando l’importante impegno degli ultimi anni nell’ambito dell’associazionismo e degli strumenti messi in campo per la partecipazione diretta dei cittadini, dimostrando quanto l’investimento e l’attenzione in questi settori possano determinare una maggiore coesione sociale e percezione di benessere da parte della comunità.



“Una preziosa opportunità per confrontarsi e conoscere esempi virtuosi, con uno sguardo verso il futuro - sottolinea Michela Bertuccioli -. Ringraziamo la Dott.ssa Anna Maria Sanchi, ex Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano, che ha collaborato con l’Assessore in questa preziosa occasione. Abbiamo potuto interagire con persone e realtà, tra cui tantissimi giovani, che si stanno impegnando seriamente, investendo energie e competenze fondamentali nel creare nuove risposte efficaci per un futuro sostenibile. Una Sostenibilità intesa nel suo significato più completo: ambientale e umano”.