Nuova mostra a Milano per l'artista cattolichino Mauro Drudi

Attualità

Cattolica

| 12:40 - 21 Gennaio 2020

Mauro Drudi e l'assessore Valeria Antonioli.

L'artista cattolichino Mauro Drudi è stato accolto ieri mattina (lunedì 20 gennaio) in Comune a Cattolica dall'Assessore alla Cultura Valeria Antonioli. Il motivo dell'incontro è stata la presentazione di una nuova esposizione dei suoi dipinti dal titolo “Icons and Symbols” che Drudi sta allestendo a Milano presso i locali della Fabbrica del Vapore. L'inaugurazione prevista per il prossimo sabato 25 gennaio alle ore 18,00, nell’ambito del progetto Spazi al Talento. “Complimenti al nostro artista cattolichino. Dopo tante tappe in giro per l'Italia - commenta la Antonioli - questa nuova avventura milanese, in un luogo di esposizione prestigioso, ci riempie di orgoglio. Non appena avrò possibilità andrò a visitarla di presenza”. La mostra resterà aperta al pubblico sino al 16 febbraio 2020. Drudi ha all’attivo più di dieci mostre personali ed attualmente una installazione ancora in corso presso il Museo Mandralisca di Cefalù.