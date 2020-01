Rimini, grande successo per il concerto omaggio a Fellini col Maestro Vince Tempera

Attualità

Rimini

| 11:57 - 21 Gennaio 2020

Concerto per Fellini 100.

Grande successo lunedì 20 gennaio per “Buon Compleanno Federico”, il concerto in omaggio al grande Maestro del cinema Federico Fellini portato in scena al Teatro Galli dal Maestro Vince Tempera.

Un Vince Tempera in gran spolvero ha saputo coinvolgere durante tutte le due ore di concerto il pubblico di un teatro sold-out. Di particolare emozione il momento in cui sulle note di 8 e mezzo di Nino Rota , il pubblico tutto ha battuto le mani a tempo di musica.

Insieme al Maestro Tempera sul palco del Galli la SIMPHONITALY e l’Orchestra sinfonica OLES di Lecce e del Salento diretta da Eliseo Castrignanò.