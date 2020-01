Elezioni regionali: a Santarcangelo si parla di sanità con la candidata Adriana Pellegrini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:46 - 21 Gennaio 2020

Adriana Pellegrini.

Proseguono a ritmo serrato gli incontri pubblici sul territorio promossi da Lista Bonaccini Presidente in vista delle prossime elezioni regionali di domenica 26 gennaio.

Mercoledì 22 Adriana Pellegrini, candidata della Lista insieme a Gianluca Garulli, Kristian Gianfreda, e Ilia Varo, organizza allo Spazio SAIGI di Santarcangelo alle 18.30 un incontro su “Salute, Turismo e impresa sulla Via Emilia”.

Il tema sarà trattato e approfondito insieme al dott. Gianluca Garulli, personalità di grande spessore in campo sanitario essendo primario di chirurgia dell’ospedale di Rimini, Santarcangelo, Novafeltria e già primario di Riccione. Garulli parlerà in particolare dello stato dell’arte e degli impegni per il futuro, insieme al dott. Giorgio Ioli, medico in pensione già Direttore di Medicina Generale dell’Ospedale di Rimini e del reparto di lungodegenza dell’Ospedale di Santarcangelo.

Prenderanno parte all’appuntamento anche Sergio Pizzolante e Gloria Lisi e Sergio Pizzolante, oltre ad Alice Parma, Sindaca di Santarcangelo, Andrea Gnassi Sindaco di Rimini.