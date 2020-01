Elezioni, Novafeltria: la sede del seggio 2 si sposta in via Montessori

Attualità

Novafeltria

| 11:00 - 21 Gennaio 2020

In occasione delle prossime elezioni regionali indette per domenica 26 gennaio 2020, il comune di Novafeltria comunica che la sede del seggio elettorale della sezione n.2 (Novafeltria-Capoluogo) è stata trasferita definitivamente da via G. Mazzini n.62 (Edificio Ex Benelli) a via M. Montessori n.8 (Scuola Primaria).

I seggi elettorali del Capoluogo (sezioni n.1, n.2, n.3 e n.4), saranno quindi tutti all’interno della stessa sede di via M.Montessori n.8 (Scuola Primaria).

Si ricorda inoltre agli elettori che sarà possibile esprimere il proprio voto solamente nella giornata di domenica 26 gennaio a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 23.00.

L’Ufficio Elettorale di viale C.Battisti n.7 sarà aperto al pubblico per permettere agli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale di richiederne una nuova nei seguenti orari: nelle giornate di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 dalle ore 8.00 alle ore 16.00, venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e domenica 26 gennaio dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Per permettere l’esercizio del diritto di voto, l’elettore è obbligato a presentarsi al seggio elettorale provvisto di tessera elettorale e di valido documento di identità.