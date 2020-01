Outlet fuori controllo, l'appello della candidata Vallì Cipriani: "Va approvato al più presto"

Attualità

Rimini

| 10:07 - 21 Gennaio 2020

La candidata per la Lega Vallì Cipriani.

Come hanno fatto Lazio e Veneto, anche la Regione Emilia-Romagna è chiamata ad approvare un regolamento della programmazione commerciale che tuteli le piccole e le medie imprese. Il prossimo consiglio regionale «deve approvare senza più indugi la definizione e la regolamentazione degli outlet», sentenzia perentoria la candidata alle prossime Elezioni Regionali nella lista della Lega incontrando una delegazione riminese della Federazione Moda Italia.



«Gli outlet hanno perso sostanzialmente la connotazione con cui sono partiti: quella di essere la valvola di sfogo di aziende che mettevano in vendita i loro capi altrimenti destinati a rimanere sugli scaffali. Sono arrivate organizzazioni commerciali a riempire quanto fatto direttamente dalle aziende. In più chiunque ha potuto finora fregiarsi della connotazione di outlet senza alcuna limitazione o richiesta di caratteristiche da rispettare. Queste strutture non possono continuare a esercitare una concorrenza sleale nei confronti dei piccoli e dei medi negozi. Secondo la legge dovrebbero poter vendere solo merce prodotta almeno 12 mesi prima dell’inizio della vendita, fallata, o da campionario, invece usufruisce delle vendite straordinarie, dei saldi di fine stagione e delle vendite sottocosto e questo non è ammissibile».



L'impegno della candidata è «regolamentare la categoria con regole, orari e indicazioni precise su prezzi e promozioni. Disposizioni che saranno di grande utilità nel processo di tutela e sviluppo dei centri storici e delle attività commerciali che vi operano e lavorano».