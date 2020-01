Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi corsari in rimonta (1-3)

Sport

Gabicce Mare

| 10:07 - 21 Gennaio 2020

La squadra dei Giovanissimi del Gabicce Gradara.

I risultati del fine settimana delle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.



JUNIORES



Olimpia Ostra Vetere - Gabicce Gradara 2-0



Di fronte al quotato avversario OstraVetere il Gabicce Gradara, alle prese con numerose assenze, si arrende nel finale dopo un buon primo tempo equilibrato e privo di azioni pericolose. All'85 il vantaggio su sfortunata deviazione di Pennacchini dopo un rimpallo, in pieno recupero il raddoppio su corta respinta di Gabellini. In precedenza i padroni di casa hanno colpito una traversa e un palo e un'altra volta è stato bravo il portiere a deviare in angolo. Il Gabicce Gradara, da parte sua, si è fatto pericoloso due volte con Ferretti, su punizione con Pennacchini e con De Mattei. Prossimo turno sabato alle ore 15 al Magi contro il CSI Delfino Fano.



GABICCE GRADARA: Gabellini L., Tardini, Fulvi, Manna (85' Abbati), Silvagni, Pennacchini, Pizzagalli (60' Grassi), Misac, Ferretti, Della Chiara (67' Baldini), De Mattei (74' Merli). A disp. Gabellini M., Gessi, Kopliku. All. Bartolini



ALLIEVI



Gabicce Gradara – Arzilla 0-3



Sconfitta casalinga per la squadra Allievi (in campo come sempre con i 2004-2005, cioè giocatori di uno-due anni più giovani rispetto agli avversari), che a dispetto del punteggio finale che non rispecchia l'andamento del match, ha tenuto testa all'avversario giocando una buona partita sotto il profilo tecnico e del carattere, soprattutto con lo spirito giusto che altre volte era mancato. Purtroppo il match al 4' si messo in salita: ospiti a segno con un tiro dal limite terminato nel sette dopo una corta respinta della difesa. Al 13' il raddoppio su punizione rasoterra da fuori area che ha superato la barriera. Nella ripresa il Gabicce Gradara con determinazione cerca il pareggio e lo sfiora due volte con Giacchetti (tiro respinto a tu per tu col portiere e diagonale fuori misura). Il tris ospite a tempo scaduto. Prossimo impegno domenica 26 gennaio ad Acqualagna alle ore 10.



GABICCE GRADARA: Francolini, Gabellini, Della Costanza, Ferraro, Magi Alberto, Magi Andrea, Shehu, Delbianco, Giacchetti, Simoncelli Elia, Gaddoni. Nella ripresa sono entrati: Trufelli, Caico, Gessi, Giannone. A disp. Simoncelli Riccardo. All. Magi.



GIOVANISSIMI



Biagio Nazzaro – Gabicce Gradara 1-3



Impresa della squadra di mister Campanelli che sul campo del Biagio Nazzaro si impone per 3 a 1 grazie ad una ottima prestazione di squadra nonostante l'assenza di bomber Gambini. Il primo tempo si chiude 0-0 col Gabicce Gradara pericoloso con Sarli che dopo aver dribblato un paio di avversari dal limite dell'area fa partire un tiro che sfiora il palo. Poco dopo ci riprova con Bacchini e Morini ma il portiere Giachè para. Al 28' la squadra locale reagisce con Ludovico sulla cui conclusione Borselli non si fa sorprendere. Il Gabicce Gradara al 32' si rifà pericoloso con un diagonale calciato da Gaggi.



Nella ripresa a sorpresa il Biagio Nazzaro passa in vantaggio al 39' con un autogol di Bacchini che nel tentativo di recuperare un pallone insidioso in area devia la palla nella propria porta. Il Gabicce Gradara non demorde e alza il ritmo. Al 50' Fuzzi da fuori area colpisce la traversa. Altra occasione gol al 54' con Finotti che davanti alla porta calcia a colpo sicuro ma il portiere Giaché salva la propria porta deviando in angolo. Il pareggio ospite arriva al 54’ su rigore battuto da Semprini per atterramento in area di Mancini.



Al 69' il Gabicce Gradara va in vantaggio. Bergamini da dentro l'area colpisce la traversa, sulla ribattuta ci provano prima Roberti e poi Morini che mette il pallone alla sinistra del portiere (1-2). Allo scadere Mancini realizza l'1-3 su assist di Bergamini che dal fondo mette una palla in area di rigore che l' attaccante deve solo spingere in porta. Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro lunedì 27 gennaio alle ore 16,30 a Pesaro contro l'Arzilla.



GABICCE GRADARA: Borselli, Bacchini (25' st. Zampolini), Fuzzi (18' st. Andreani) , Moutatahhir (10' st. Semprini), Morini, Della Chiara, Bergamini, Gaggi, Petese (15' st. Roberti), Finotti (25' st. Esposito), Sarli (10' st. Mancini). All. Campanelli.