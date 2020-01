Sport

Novafeltria

| 09:50 - 21 Gennaio 2020

Sofia Fazi della polisportiva Valmar di Novafeltria con la medaglia d'oro.

Si è svolta domenica 19 gennaio, a Forlì, presso la piscina comunale, la finale Uisp della combinata di stile, riservata alla categoria esordienti. Una giornata carica di impegni per i giovani partecipanti, ma conclusasi con tante soddisfazioni per le performance di tutti. Per gli Esordienti C, una strepitosa Sofia Fazi della polisportiva Valmar di Novafeltria, allenata da Ida Montanari, ha conquistato il gradino più alto del podio, seguita da Giulia Dogoter del Garden Rimini.