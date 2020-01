Rimini Calcio, risonanza magnetica al ginocchio per Agnello: martedì l'esito. Salterà Imola

Sport

Rimini

| 23:23 - 20 Gennaio 2020

Francesco Agnello in azione.

Il centrocampista del Rimini Francesco Agnello si è sottoposto lunedì a risonanza magnetica al ginocchio destro infortunatosi nei minuti finali del primo tempo della partita Sud Tirol-Rimini e che nelle ore sucecssive al match si è gonfiato. L’esito si conoscerà oggi ed è chiaro che in casa biancorossa ci sia una certa apprensione. Di certo il giocatore sarà assente a Imola nel recupero di mercoledì. Tra i padroni di casa assente lo squalificato Della Giovanna. E' slittato a matedì l'arrivo del portiere Gabriel Meli dell'Empoli. Il difensore Federico Scappi si è accasato alla Vigor Carpaneto (serie D).

VERSO IMOLA E’ scattata la prevendita per l'incontro Imolese-Rimini, in programma mercoledì 22 gennaio con inizio alle ore 18.30. I tagliandi del Settore Ospiti potranno essere acquistati, al prezzo di € 10 + diritti di prevendita on-line collegandosi al sito www.etes.it o nel seguente punto vendita: Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini

I biglietti del Settore Ospiti si potranno acquistare sino alle ore 19 di domani, martedì 21 gennaio. Il giorno della gara la biglietteria Ospiti sarà chiusa.