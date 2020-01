Calcio giovanile, il tecnico Beppe Angelini torna in panchina: allenerà la Primavera del Napoli

Sport

Rimini

| 20:21 - 20 Gennaio 2020

Il tecnico Beppe Angelini guiderà il Napoli Primavera.



Il tecnico riminese Beppe Angelini, ex allenatore del Santarcangelo in serie D e in serie C e nell’ultima stagione del Cesena che ha portato dalla serie D alla serie C, è il nuovo allenatore della Primavera del Napoli. Prende il posto di Roberto Baronio esonerato dall’incarico dopo un anno e mezzo in azzurro. Fatale l’ultima sconfitta maturata nell’ultimo weekend contro il Pescara che ha lasciato ancor di più sul fondo classifica la squadra napoletana. Gli azzurrini sono attualmente ultimi a 9 punti e vengono da quattro sconfitte di fila. A livello di settore giovanile Angelini vanta una ottima esperienza avendo guidato la Primavera del Cesena ed in passato essendo stato il mister della formazione Allievi della Juventus.