Piccoli podi crescono: le stelle del Rimini Gymteam alla prova del trofeo Emilia-Romagna

Rimini

| 18:14 - 20 Gennaio 2020

Tutte le medaglie conquistate dalle piccole stelle del Rimini Gymteam.

Domenica 19 gennaio si è aperta la stagione agonistica per la società di ginnastica artistica Rimini Gymteam. La prima gara dell'anno ha visto in pedana le ginnaste più piccole del gruppo agonistico. Al trofeo Emilia-Romagna svoltosi al palazzetto dello sport di Mirandola (Mo) hanno preso parte 5 ginnaste alla loro prima esperienza in campo regionale. La più piccola in assoluto è stata Espiritu Pinales Aida Naomi (5 anni) che nella categoria super prima sale sul secondo gradino del podio nella classifica generale. Tra le allieve del 2012 sale sul terzo gradino del podio Piva Ketrin vincendo anche la medaglia d'oro al trampolino. Tra le allieve del 2011 al 6° posto viene premiata Greco Mia, mentre Bilancioni Viola vince il bronzo a trampolino e Zanotel Greta risulta tra le prime 10 ginnaste della classifica generale.