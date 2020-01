Calcio C, al Rimini anche il difensore under Santovito. Padova: via mister Sullo, ecco Mandorlini Il giovane 1999 del Parma proviene dalla Reggiana, lo scorsa stagione alla Lucchese. E' cresciuto nel Latina

Sport Rimini | 17:23 - 20 Gennaio 2020 Santovito al momento della firma.

Il Rimini ha annunciato un nuovo arrivo oltre al portiere dell'Empoli Gabriel Meli. Si tratta del difensore nato a Roma mancino di 1,83 classe 1999 Riccardo Santovito in uscita dalla Reggiana dove ha giocato tre partite, tutte da subentrato. Lo scorso anno sei presenze alla Lucchese. E’ cresciuto nel settore giovanile del Latina ed è di proprietà del Parma.

Il tecnico del Padova Salvatore Sullo è stato esonerato dopo la terza sconfitta consecutiva domenica contro il Modena (0-1). L'esonero gli è stato comunicato lunedì mattina al centro sportivo Geremia, alla Guizza, dall'ad della società Alessandra Bianchi e dal ds Sean Sogliano. A sostituirlo Andrea Mandorlini: ontratto sino a fine giugno, con opzione per il rinnovo.



L'arbitro del recupero con l'Imolese

La sfida Imolese-Rimini, in programma mercoledì 22 gennaio con inizio alle ore 18.30, è stata affidata all’arbitro Giuseppe Collu di Cagliari. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Conti e Stefano Galimberti, entrambi di Seregno.