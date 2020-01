Bellaria Igea Marina: incendio nella zona industriale, prende fuoco un capannone

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:14 - 20 Gennaio 2020

Vili del Fuoco in azione (Foto repertorio).

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, nella zona industriale di Bellaria Igea Marina. Non si conoscono le cause che hanno interessato il rogo all’interno di un capannone, forse un corto circuito. A prendere fuoco infatti sono stati per lo più materiale elettrico e plastico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, non senza fatica, sono riusciti ad avere ragione delle fiamme in un paio di ore. Ancora da quantificare l’entità dei danni accorsi alla struttura.