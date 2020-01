Riccione, nuova raccolta dei rifiuti, ciclo di incontri con i cittadini: ecco dove e quando

Attualità

| 17:06 - 20 Gennaio 2020

L’Amministrazione comunale e Hera invitano a partecipare i cittadini all’incontro pubblico per conoscere meglio il nuovo sistema di raccolta domiciliare ed illustrare modalità e tempi di passaggio al nuovo servizio. Dopo gli incontri si avvierà una fase in cui sarà Hera a contattare i cittadini e a recarsi presso le famiglie per consegnare le attrezzature per la raccolta e il relativo kit informativo. Si ricorda che dal mese di marzo tutte le utenze, famiglie e attività, saranno servite dal sistema di raccolta porta a porta per il rifiuto indifferenziato, organico, carta, plastica e vetro. I contenitori stradali saranno completamente rimossi. Gli incontri sono stati suddivisi per zone cittadine.







Zona San Lorenzo, mercoledì 22 gennaio alle 20.30 incontro a palazzo del Turismo. Per questa zona l’inizio della distribuzione casa per casa del kit per la raccolta differenziata (bidoncini e calendario) è prevista per il 27 gennaio e il 16 marzo inizia la raccolta differenziata domiciliare; 23 marzo rimozione contenitori stradali.

Zona Papini - Oltremare, martedì 4 febbraio, 20.30 incontro pubblico sala del consiglio comunale. Per questa zona l’inizio della distribuzione casa per casa del kit per la raccolta differenziata (bidoncini e calendario) è prevista per il 10 febbraio e il 16 marzo inizia la raccolta differenziata domiciliare; 23 marzo rimozione contenitori stradali.

Zona Paese Vecchio, giovedì 6 febbraio, 20.30 incontro pubblico sala del consiglio comunale. Per questa zona l’inizio della distribuzione casa per casa del kit per la raccolta differenziata (bidoncini e calendario) è prevista per il 10 febbraio gennaio e il 16 marzo inizia la raccolta differenziata domiciliare; 23 marzo rimozione contenitori stradali.

Zona Fontanelle- Monte, martedì 11 febbraio, 20.30 incontro pubblico sala del consiglio comunale. Per questa zona l’inizio della distribuzione casa per casa del kit per la raccolta differenziata (bidoncini e calendario) è prevista per il 17 febbraio e il 16 marzo inizia la raccolta differenziata domiciliare; 23 marzo rimozione contenitori stradali.

E’ possibile per tutti i cittadini ritirare il materiale anche presso l’Eco-Sportello del Comune di Riccione,piano seminterrato, sala commissioni, il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 16.30.





“Questo nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta, consente di garantire un maggiore decoro cittadino – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo sostenibile, Lea Ermeti - con la rimozione dei cassonetti dalle strade, garantire maggiori prestazioni ambientali, oltre ad un servizio più comodo per i cittadini. Durante gli incontri, verranno spiegate tutte le nuove modalità della raccolta e date le risposte agli eventuali interrogativi”.