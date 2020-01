Riccione, un incontro su vacanze per la terza età: nel 2019 sono stati 140 i pensionati che hanno aderito al progetto

Attualità

17:01 - 20 Gennaio 2020

Un gruppo di pensionati in vacanza.

Si terrà mercoledì, 22 gennaio, alle 9.30 un incontro presso l’assessorato Servizi alla Persona ed alla Famiglia, Socialità di quartiere, cooperazione internazionale, viale Flaminia 41, per il progetto “vacanze della terza età”. L’incontro, al quale parteciperanno il vice sindaco Laura Galli e il coordinatore del progetto, è aperto ai pensionati interessati ai viaggi organizzati con l’ausilio del Comune di Riccione. Una volta scelte le mete, l’amministrazione emanerà un avviso pubblico al quale potranno partecipare le agenzie di viaggio. Quella che offrirà le condizioni migliori sarà poi utilizzato per organizzare le vacanze. Nel 2019, sono stati 140 i pensionati che hanno usufruito di questo progetto articolato su tre turni di vacanze: una partenza a giugno, una a settembre e l’ultima tra settembre e ottobre. Lo scorso anno le mete scelte sono state Fiera di Primiero in Trentino, Alleghe (Belluno) e Abano Terme (Padova). A carico del Comune sono come sempre le spese di trasporto e accompagnamento.



“Cosa c’è di più bello che stringere amicizia in vacanza?- dice l’assessore e vice sindaco Laura Galli - La socialità nella terza età è fondamentale e favorire forme di aggregazione, per quanti magari sono rimasti soli, è molto importante. E’ un esempio di politica aggregativa che deve rientrare nei servizi alla persone ai quali noi come amministrazione diamo molta importanza”.