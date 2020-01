Riccione, il cane Zico dal fiuto infallibile, nel 2019 ha scoperto 14 assuntori di droga

Cronaca

| 15:29 - 20 Gennaio 2020

Il cane poliziotto Zico.

Ziko, il cane poliziotto dal fiuto instancabile, in servizio h24, nel 2019 ha scoperto 14 assuntori di sostanze stupefacenti, finiti segnalati alla Prefettura, e ha contribuito alle attività d’indagine di Polizia di Stato e Carabinieri, per l’arresto di 17 persone in Provincia.

Il 2019 si chiude quindi con il segno più, per il Pastore Tedesco Grigione, dell’unità cinofila della Polizia Locale di Riccione che collabora sia con la Polizia di Stato e che con i Carabinieri in tutte quelle attività che necessitano un “fiuto” infallibile. Due anni e mezzo, Ziko esce in pattuglia sempre con il suo “conduttore”, l’agente scelto di polizia locale, Luca Biagini, e con l’aiuto conduttore, l’assistente di polizia locale Sonia Cordeschi. A Riccione da quando aveva 10 mesi, Ziko viene spesso chiamato a collaborare ad operazioni di polizia in varie zone del distretto sud di Riccione, ma anche, come è accaduto alla fine di dicembre, fuori provincia. Il mese scorso Ziko infatti è stato utilizzato durante una perquisizione delle Forze dell’ordine in uno stabile abbandonato a Gabicce. Durante i controlli ha rinvenuto occultati in una fessura del muro, 60 grammi di hashish, la sostanza stupefacente è stata quindi sequestrata. Abitazioni, parchi cittadini, mezzi di trasporto privati e strade cittadine, Ziko viene addestrato per tutte queste differenti situazioni con diverse modalità. L’addestramento è basato essenzialmente sul gioco, il cane deve fiutare e segnalare lo stupefacente nascosto. Quando porta a termine un lavoro positivamente, la ricompensa è sempre la sua pallina preferita.





“Questa unità cinofila, per la nostra Polizia locale è molto importante – dichiara l’assessore alle Attività Economiche, Polizia Municipale, Sicurezza nei quartieri e Protezione civile, Elena Raffaelli - Garantisce un controllo del territorio in ambiti non semplici, come i parchi e le aree verdi della città, collabora con le altre Forze dell’ordine, che richiedono il nostro ausilio, ed è indispensabile per i servizi di prevenzione”.