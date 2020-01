Rimini, ubriachi al volante, in 7 denunciati dai Carabinieri

Attualità

Rimini

| 14:44 - 20 Gennaio 2020

Posto di blocco Carabinieri.

Intenso weekend di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Rimini che ha portato alla denuncia di 8 persone. Nello specifico un 31enne, di nazionalità tunisina, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti poichè “pizzicato” nei pressi della Stazione Ferroviaria mentre cedeva una dose di marijuana ad un turista dominicano, a sua volta segnalato alle Autorità.



Sono 7 poi le denunce per guida in stato di ebbrezza, controllati e risultati con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g.l.. Per loro è prevista la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Altre tre automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente poiché, all’esito del controllo, è stato accertato che erano alla guida dei rispettivi mezzi con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l: per loro scatta una sanzione di importo da euro 527 ad euro 2.108 oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.





Complessivamente sono stati 16 i posti di controllo effettuati lungo le arterie stradali e nei pressi dei luoghi di maggiore aggregazione di massa, 94 le persone controllate ed identificate, 63 i mezzi fermati e sottoposti a controllo, due le persone segnalate alla Prefettura in quanto trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di vario genere destinate all’uso personale