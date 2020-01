Rimini: via vai sospetto in un residence, coppia finisce in manette. Trovata eroina e bilancini

Cronaca

Rimini

| 14:32 - 20 Gennaio 2020

Da tempo gli abitanti della zona, a Miramare, avevano notato un insolito via vai di persone in un residence, ecco perché hanno allertato i carabinieri: i militari hanno deciso quindi di effettuare un controllo domenica pomeriggio all’interno della struttura.

Qui hanno sorpreso e arrestato un cittadino tunisino, 33enne, e la compagna, una croata 46enne per detenzione spaccio di sostanza stupefacente.



Nella loro camera è stato trovato un involucro contenente complessivamente 34 grammi di eroina, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il successivo confezionamento in dosi della sostanza.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Processati, l’uomo è stato portato in carcere di Rimini, mentre la donna è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini.