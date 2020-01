Portava droga in carcere al figlio, 65enne denunciata a Rimini

Cronaca

Rimini

14:16 - 20 Gennaio 2020

Carcere di Rimini.

E’ stata scoperta in flagranza mentre portava dello stupefacente in carcere al figlio: è stata quindi denunciata a piede libero dalla polizia penitenziaria di Rimini. Si tratta di una 65enne di Piacenza che, venerdì pomeriggio, stava attendendo per entrare a far visita al figlio quando però è stata fermata e controllata: al fiuto del cane antidroga non sono sfuggiti i 7 grammi di cocaina e i 22 di hashish che aveva occultato negli stivaletti. Per lei è scattata la denuncia mentre il figlio è stato trasferito al carcere di Piacenza.