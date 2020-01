Botta e risposta Bonaccini Tosi, sindaco Riccione chiede scusa, ma ‘le sue sono fake news vere’

Attualità

Rimini

| 14:03 - 20 Gennaio 2020

Il sindaco di Riccione Renata Tosi.

Botta e risposta tra il Presidente uscente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Riccione, Renata Tosi, per un post sulla sua pagina Facebook – poi rimosso - in cui la prima cittadina aveva linkato un articolo di 'Repubblica Bologna' vecchio di sei anni il cui titolo, nel settembre del 2014, recitava 'Pd, Richetti e Bonaccini indagati per peculato insieme ad altri consiglieri'. Dopo l’affondo critico dello stesso Bonaccini, arrivano le scuse di Renata Tosi, non senza qualche affondo e frecciatina.





LA NOTA DEL SINDACO RENATA TOSI



“Quando si sbaglia, è corretto chiedere scusa. Ho condiviso un post vecchio, in cui si scriveva di una indagine in corso, senza accorgermi che era un post rilanciato da altri, ma vecchio di anni; pertanto, con tutta l’onesta intellettuale che mi è propria, chiedo scusa al Governatore ed a Matteo Ricchetti.

Credo che il buon dovere di un politico sia -anche- quello di ammettere i propri errori.

Detto questo, mi spiace leggere le parole “violente” utilizzate dal candidato del PD alla Presidenza della Regione, in merito all’episodio.

Leggo con stupore che lo stesso si scaglia (giustamente) contro una “fake news”, salvo utilizzare egli stesso una “fake news” nel suo stesso comunicato di accuse. A scanso di equivoci, è una “fake news” quella che scrive, quando afferma che io sia “leghista”.

Sono Sindaco di una città e segreteria e coordinatrice di due liste civiche, ma non ho mai avuto la tessera leghista in tasca.

Poi, sempre per rimanere in tema di fake news, non sono io (nemmeno candidata) ma è Bonaccini che ogni giorno spara promesse come botti a capodanno: “Pensiamo alla cittadella della sicurezza, alla Giulio Cesare”, o solo alle “concessioni ai balneari per trenta anni”, quali ultime chicche.Promesse inventate. Fake news certe.

Ribadisco, chiedo scusa per l’errore alle due persone non indagate.

Ma sarebbe bello, nel contempo, che anche il Governatore mi chiedesse scusa.

Anche perché quel post, è vero, faceva riferimento ad una notizia vecchia ma comunque ancora leggibile in Internet e di conseguenza postabile e ripostabile all’infinito da chiunque. Chiunque, candidato, amministratore o attivista che fosse stato, avrebbe quindi potuto commettere il mio stesso errore. La differenza è che quando qualcosa arriva da Riccione, e da me, si scatenano le “ire funeste”, perché Riccione è una città che si è sganciata dal Pd. Riccione è un modello di buona amministrazione. Un’amministrazione che, fuori dalla logica della sinistra progredisce e prospera, fa paura”.