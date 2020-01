Boccette Goriziana, il riminese Enrico Rosa trionfa ad Abano Terme

Sport

Da sinistra Enrico Rosa, Luciano Naldi (pres. Prov. Fibis Forlì -Cesena) e Iuri Minoccheri.

All’Accademia del Biliardo di Abano Terme (Padova) il riminese Enrico Rosa sconfigge per 100 a 34 Iuri Minoccheri di Forlì e si aggiudica la quinta gara nazionale del circuito Grand Prix a cui hanno partecipato complessivamente 162 atleti in rappresentanza di 21 comitati provinciali. Dopo l'exploit dell'ambrogino d'oro di Milano Enricco Rosa fa il bis nel grand prix 2019 2020 e grazie a quest'ultimo successo vola al comando della classifica generale a sole due gare dal termine (Carpi e Riccione nel prossimo febbraio) davanti a Minoccheri staccato di sei punti che vede interrotta la striscia vincente delle ultime due settimane in cui ha primeggiato sia ad Imola che ad Abano Terme appena la settimana scorsa. Al terzo posto si sono piazzati il bergamasco Matio Pasinelli, eliminato in semifinale da Rosa ( 34 – 100) ed il bresciano Giuseppe Peruchetti, eliminato da Minocccheri (76 -100). Al quinto posto si sono classificati Marco Mallozzi di Roma, Francesco Babini di Faenza, Edoardo Vanni di Ascoli, Carlo Sandrini di Reggio Emilia e Diego Caminiti di Milano.