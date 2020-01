Basket B, settebello di Albergatore Pro: Teramo al tappeto (100-69)

Sport

Rimini

| 21:40 - 19 Gennaio 2020

Altra vittoria per Albergatore Pro.

Settimo sigillo per Albergatore Pero che al Flaminio si sbarazza del Teramo per 100-69. Punteggio eloquente, che testimonia il gap tra le due squadre: l'equilibrio dura solo nelle battute iniziali. Il primo tempo si chiude 28-15 per Albergatore Pro, che nella seconda frazione rifiata si limita a mantenere le distanze: a metà gara il tabellone segna 48-35. La terza si chiude 71-53. Con questa vittoria Rimini si piorta al terzo posto assieme a Tigers Cesena e Piacenza a quota 22 a quattro punti dalla Fabriano-Cento



Il tabellino

Albergatore Pro Rinascita– Adriatica Press Teramo 100-69

Albergatore Pro: Moffa 22 (6/7, 3/4), Rinaldi 18 (9/12, 0/2), Bedetti F. 15 (4/7, 2/3), Broglia 11 (2/4, 2/2), Bedetti L. 11 (3/8, 0/0), Ambrosin 11 (4/4, 0/0), Simoncelli 4 (0/1, 1/2), Ramilli 4 (0/1, 1/2), Rivali 3 (0/2, 0/1), Vandi 1 (0/0, 0/0), Luca Pesaresi 0 (0/0, 0/2), Giacomo Mancini 0 (0/0, 0/0)

NOTE. Tiri liberi: 17 / 28 – Rimbalzi: 47 9 + 38 (Tommaso Rinaldi 9) – Assist: 12 (Giorgio Broglia, Alexander Simoncelli, Eugenio Rivali 3)

Adriatica Press Teramo Basket 1960: Matic 14 (2/3, 3/3), Cucchiaro 11 (3/3, 1/4), Lestini 10 (3/3, 1/4), Forte 9 (0/1, 3/10), Di bonaventura 9 (3/10, 1/5), Montanari 6 (0/1, 2/6), Ceriglio 6 (3/6, 0/0), Nolli 2 (1/4, 0/0), Banach 2 (1/1, 0/0), Rossi.

NOTE. Tiri liberi: 4 / 10 – Rimbalzi: 22 2 + 20 (Giorgio Di bonaventura 6) – Assist: 9 (Marco Montanari 4)

PARZIALE: 28-15, 20-20, 23-18, 29-16







